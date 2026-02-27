Россияне начали отказываться от пышных свадеб из-за сильного роста цен

Молодожены выбирают «камерные свадьбы для близких». «Ещё пару лет назад средний чек за еду составлял 5-7 тысяч рублей на человека, а сейчас — 8-10 тысяч. По словам организаторов, «подорожало буквально всё». Многие обязательные для торжества статьи расходов выросли в цене минимум в два раза (чаще — больше), а все рекорды побил декор — за 4 года его стоимость взлетела на 650%", — отметили в сообщении.