Россиян предупредили о вирусах, маскируемых под бесплатные электронные книги

Кибермошенники все чаще крадут деньги, используя рассылку якобы полезных файлов, предупреждает Банк России. Злоумышленники отправляют в социальных сетях и мессенджерах файлы с вирусами, выдавая их за бесплатные электронные книги или антивирусные программы. Если пользователь скачает и откроет такой файл, мошенники получат полный удаленный доступ к его устройству. В Центробанке уточнили, что это даст аферистам возможность читать входящие SMS, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона.

Кибермошенники все чаще крадут деньги, используя рассылку якобы полезных файлов, предупреждает Банк России.

Злоумышленники отправляют в социальных сетях и мессенджерах файлы с вирусами, выдавая их за бесплатные электронные книги или антивирусные программы. Если пользователь скачает и откроет такой файл, мошенники получат полный удаленный доступ к его устройству.

В Центробанке уточнили, что это даст аферистам возможность читать входящие SMS, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона.