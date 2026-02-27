Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми чатами поликлиник

Злоумышленники добавляют россиян в фейковый чат поликлиники в мессенджере, пишут в нём ФИО и дату рождения и просят подтвердить прикрепление к медорганизации. Если люди соглашаются, им отправляют ссылку с фишинговой анкетой для подтверждения персональных данных. Перейдя по ней, запускается автоматическое скачивание вредоносного ПО, которое помогает аферистам получить удалённый доступ к компьютеру или телефону.

Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми чатами поликлиник. Об этом 27 февраля сообщило РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники добавляют россиян в фейковый чат поликлиники в мессенджере, пишут в нём ФИО и дату рождения и просят подтвердить прикрепление к медорганизации.

Если люди соглашаются, им отправляют ссылку с фишинговой анкетой для подтверждения персональных данных. Перейдя по ней, запускается автоматическое скачивание вредоносного ПО, которое помогает аферистам получить удалённый доступ к компьютеру или телефону.