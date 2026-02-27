Россиян предложили штрафовать за скрытые лица на улицах

Законопроект разработали в Госдуме. Наказывать предлагают за пребывание в общественном месте с закрытым лицом, если идентификация личности невозможна. За первое нарушение предполагается штраф в 10-15 тысяч, за повторное — 30 тысяч. Исключениями станут ситуации, обусловленные медицинскими причинами, профессиональными обязанностями, погодными условиями либо участием в спортивно-культурных мероприятиях.