Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

За неделю российские войска нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине.

Средствами ПВО сбиты 22 управляемые авиабомбы, 50 реактивных снарядов HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун», пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 2041 БПЛА.