Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.
За неделю российские войска нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине.
Средствами ПВО сбиты 22 управляемые авиабомбы, 50 реактивных снарядов HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун», пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 2041 БПЛА.