«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
473
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 030
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
580
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 220
Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
За неделю российские войска нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. Средствами ПВО сбиты 22 управляемые авиабомбы, 50 реактивных снарядов HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун», пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 2041 БПЛА.

Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

За неделю российские войска нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине.

Средствами ПВО сбиты 22 управляемые авиабомбы, 50 реактивных снарядов HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун», пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 2041 БПЛА.