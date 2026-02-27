Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения крыш в Рязанской области

Прокуратура Клепиковского района по поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданева начала проверку информации о частичном обрушении крыш зданий в Туме и Спас-Клепиках. Прокуроры проверят соблюдение законов и при нарушениях примут меры для восстановления жилищных прав граждан.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.