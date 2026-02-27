Подвал дома в Рязанской области затопило из-за халатности местного ЖКХ
Отмечается, что Лесновское МУП ЖКХ не выполнило свои обязанности по содержанию и ремонту многоквартирного дома № 1 на улице Центральной в селе Константиново Рязанской области, что привело к затоплению подвала и повреждению водопроводной трубы. Управляющая организация была привлечена к административной ответственности.
Подвал дома в Рязанской области затопило из-за халатности местного ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Рязанской области.
