Подвал дома в Рязанской области затопило из-за халатности местного ЖКХ

Отмечается, что Лесновское МУП ЖКХ не выполнило свои обязанности по содержанию и ремонту многоквартирного дома № 1 на улице Центральной в селе Константиново Рязанской области, что привело к затоплению подвала и повреждению водопроводной трубы. Управляющая организация была привлечена к административной ответственности.