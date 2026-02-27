Подозреваемого в убийстве рязанца заключили под стражу

Мужчину заключили под стражу по части 1 статьи 105 УК РФ по ходатайству следователя. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, убийство произошло 14 февраля. 66-летние мужчины поссорились в квартире подозреваемого. Фигурант нанес знакомому множественные удары ножом в туловище. Чтобы сокрыть преступление, подозреваемый спрятал тело в своем гараже. Позже его задержали.