Павел Малков: в прошлом году мы поддержали 51 социальный проект на сумму свыше 22 млн рублей

Павел Малков отметил, что сегодня в регионе работают более 1600 некоммерческих организаций. В каждом муниципалитете есть ресурсные центры, которые помогают готовить проекты и разбираться в мерах поддержки. В Доме общественных организаций НКО проходят обучение и обмениваются опытом.

В прошлом году Рязанская область поддержала 51 социальный проект на сумму свыше 22 млн рублей. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков. 27 февраля в регионе отмечается День социально ориентированных НКО Рязанской области.

Павел Малков отметил, что сегодня в регионе работают более 1600 некоммерческих организаций. В каждом муниципалитете есть ресурсные центры, которые помогают готовить проекты и разбираться в мерах поддержки. В Доме общественных организаций НКО проходят обучение и обмениваются опытом.

«В прошлом году мы поддержали 51 социальный проект на сумму свыше 22 млн рублей. Это конкретные дела и реальная помощь людям. В том числе проекты по реабилитации людей с инвалидностью, работе с молодёжью, сохранению исторической памяти, поддержке многодетных и приёмных семей. В Год единства народов России эта работа особенно важна. НКО объединяют людей разных национальностей и возрастов, помогают сохранять традиции и поддерживать друг друга. Спасибо всем, кто занимается этой важной работой! Ваш труд действительно меняет жизнь людей к лучшему», — подчеркнул губернатор.