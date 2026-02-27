Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
481
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 037
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
584
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 226
ПАО «РЭСК» признано лучшей энергосбытовой компанией России по уровню клиентского обслуживания

Рязанская энергетическая сбытовая компания (входит в Группу РусГидро) стала победителем XVI всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания».

Данная номинация является ключевой в оценке деятельности энергосбытовых компаний. За победу в конкурсе по итогам 2025 года соревновались 42 компании страны.

Комплексная оценка осуществлялась по показателям, определяющим удобство и быстроту интерактивного, очного и заочного обслуживания, в том числе изменение доли клиентов, зарегистрированных в личном кабинете, установивших мобильное приложение, перешедших на электронные квитанции, а также количественные и качественные показатели работы автоматизированных систем учёта электроэнергии (ИСУЭ), включая долю интеллектуальных приборов учёта и корректность их работы.

«Победа в столь значимой номинации всероссийского конкурса стала результатом большого труда коллектива. Из года в год одним из наших главных приоритетов является клиентский сервис. Мы постоянно растем, повышаем планку по обслуживанию клиентов, ставим новые задачи по улучшению системы и стараемся сделать всё, чтобы взаимодействие с нами было максимально комфортным. Очень рады, что наш труд оценили по достоинству — для нас это стимул двигаться дальше, развивая наши технологии и сервисы», — отметила исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.