ПАО «РЭСК» признано лучшей энергосбытовой компанией России по уровню клиентского обслуживания

Рязанская энергетическая сбытовая компания (входит в Группу РусГидро) стала победителем XVI всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания».

Данная номинация является ключевой в оценке деятельности энергосбытовых компаний. За победу в конкурсе по итогам 2025 года соревновались 42 компании страны.

Комплексная оценка осуществлялась по показателям, определяющим удобство и быстроту интерактивного, очного и заочного обслуживания, в том числе изменение доли клиентов, зарегистрированных в личном кабинете, установивших мобильное приложение, перешедших на электронные квитанции, а также количественные и качественные показатели работы автоматизированных систем учёта электроэнергии (ИСУЭ), включая долю интеллектуальных приборов учёта и корректность их работы.

«Победа в столь значимой номинации всероссийского конкурса стала результатом большого труда коллектива. Из года в год одним из наших главных приоритетов является клиентский сервис. Мы постоянно растем, повышаем планку по обслуживанию клиентов, ставим новые задачи по улучшению системы и стараемся сделать всё, чтобы взаимодействие с нами было максимально комфортным. Очень рады, что наш труд оценили по достоинству — для нас это стимул двигаться дальше, развивая наши технологии и сервисы», — отметила исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.