ORMATEK: эксперты рассказали о рисках совместного сна с ребенком

Эксперт подчеркивает важность осознанного подхода к совместному сну с ребенком, учитывая его возраст. В первые месяцы телесный контакт важен для безопасности и грудного вскармливания, но к 6-12 месяцам следует развивать самостоятельное засыпание. Длительный совместный сон может вызвать зависимость и трудности в адаптации.

Эксперты ORMATEK и детский нейропсихолог Светлана Дончак рассказали о рисках совместного сна с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для детей 2-4 лет совместный сон связан с тревожностью. Важно работать над эмоциональным состоянием и создать комфортное место для сна. Родители должны соблюдать меры безопасности: использовать подходящий матрас, избегать подушек и тяжелых одеял, отказаться от алкоголя и лекарств. Приставная кроватка — безопасный вариант для поддержания близости.

Также пребывание ребенка в супружеской кровати сокращает время для общения пары и усиливает усталость. Важно выделять время для друг друга и обеспечивать комфортное место для ребенка.