Опубликованы подробности обрушений крыш в Рязанской области
Инциденты произошли 26 февраля в Туме и Спас-Клепиках. Частично обрушились крыши многоквартирного жилого дома и административного здания. Погибших и пострадавших нет. Причина обрушения — скопление снега на крышах.
Опубликованы подробности обрушений крыш в Клепиковском округе. Соответствующую информацию разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
