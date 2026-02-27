Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на выходные

Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на выходные. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В субботу, 28 февраля с 12:00 до 17:00 в ТЦ «Марко Молл» пройдет День здоровья с бесплатным комплексным обследованием от врачей Областной клинической больницы (ОКБ).

Специалисты проверят работу сердца (ЭКГ), оценят функцию дыхания, измерять внутриглазное давление, уровень глюкозы и холестерина, а также определят с помощью аппарата биоимпеданса соотношение мышечной и жировой массы тела. На основании полученных данных будут выданы рекомендации специалистов.

Площадка Дня здоровья будет расположена в помещении напротив шоурума автомобилей, ближайший вход: № 2 или № 3.

Также 28 февраля с 14:30 до 16:00 в ТЦ пройдет мероприятие для детей «Приключение с Чебурашкой». Команде маленьких гостей праздника вместе с любимыми героями — Чебурашкой и Крокодилом Геной — предстоит вернуть похищенные Шапокляк мандарины. А праздновать победу юные участники будут с подарками на воздушном шоу мыльных пузырей.

Возрастное ограничение 0+, вход свободный.

Фото предоставлено пресс-службой ТЦ «Марко Молл».