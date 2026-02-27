Опубликован прогноз погоды на 28 февраля в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах — гололедица. Ветер прогнозируют юго-западный, 6-11 м/с. Местами порывы достигнут 12-15 м/с. Температура воздуха ночью составит −6…−1°С, днем — −3…−2°С.
