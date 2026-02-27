Момент ДТП в Рязани попал на видео

ДТП произошло примерно в 17.00 в четверг, 26 февраля, на Касимовском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки хотел повернуть налево и включил правый указатель поворота. Его начали объезжать машины. Затем водитель повернул налево и врезался в «Матиз», который выехал из-за стоящих машин.