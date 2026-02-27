Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста, активиста и интернет-ресурс
Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь в списке иноагентов:
- журналистку телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Веру Кричевскую*;
- активиста Максима Алиева*;
- политика Александра Иванова*;
- интернет-ресурс «Республика"*.
* - признан в РФ иноагентом.