Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА на территории Рязанской области

По данным ведомства, 26 февраля с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняется. Всего за этот период ликвидировали 53 беспилотника ВСУ. БПЛА также сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и Подмосковьем.