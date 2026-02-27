Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
432
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
994
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
561
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 183
Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА на территории Рязанской области
Минобороны сообщило о ликвидации БПЛА на территории Рязанской области. Данные опубликовали в соцсетях министерства.

По данным ведомства, 26 февраля с 20 до 23 часов дроны нейтрализовали над рязанским регионом. Конкретное количество сбитых БПЛА не уточняется.

Всего за этот период ликвидировали 53 беспилотника ВСУ. БПЛА также сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и Подмосковьем.