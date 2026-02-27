Малков сообщил подробности вечерней атаки БПЛА на Рязанскую область

По словам главы региона, вечером над Рязанской областью сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Напомним, 26 февраля с 20 до 23 часов дрон нейтрализовали над рязанским регионом. С 23.34 повторно действовала беспилотная опасность. В 04.04 27 февраля ее отменили.

Губернатор Павел Малков сообщил подробности вечерней атаки БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

По словам главы региона, вечером в четверг над Рязанской областью сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, 26 февраля с 20 до 23 часов дрон нейтрализовали над рязанским регионом.

С 23.34 повторно действовала беспилотная опасность. В 04.04 27 февраля ее отменили.