Лишь в 7% компаний Рязани есть программы поддержки сотрудниц в декрете

Согласно опросу, в Рязани лишь в 7% компаний существуют программы дополнительной поддержки для женщин в отпуске по уходу за ребёнком. Обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные законодательством. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы.

