Касимовское шоссе стало двухполосным из-за неочищенного снега
На кадрах видно, что дорога на Касимовском шоссе стала уже, так как две крайние правые полосы не почистили. «Снег не убран и лежит полностью на правых полосах дороги в двух направлениях», — отметил рязанец.
