К работе в полиции предложили допусках всех сотрудников органов внутренних дел

На фоне нехватки кадров МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, не являющихся полицейскими. Отмечается, что привлекать к обязанностям полиции будут по персональному решению руководителя. Перед допуском сотрудник должен будет пройти дополнительную подготовку, получить форму и пройти экзамен. К работе допустят только тех, кто прошел проверку.

Ранее стало известно, что штатная численность рязанских отделов полиции — 691 человек, некомплект составил 140 единиц, или 20%. Годом ранее не хватало 107 сотрудников (15%).