hh.ru: лишь 15% работодателей Рязанской области предоставляют сотрудникам психологическую поддержку

Отмечается, что в Рязанской области и ЦФО программы психологической поддержки на работе редки: 58% компаний их не имеют. 15% предоставляют онлайн-психологическую помощь, 15% — консультации корпоративного психолога, 6% — мастер-классы по личностному развитию и горячие линии психологической поддержки, 3% — программы по измерению и снижению стресса и арт-терапию.

«Интерес работодателей к эмоциональному состоянию сотрудников и понимание важности этого аспекта растет. Не случайно это направление поставили на первое место все респонденты, независимо от должности: программы поддержки психического здоровья считают приоритетными 78% опрошенных топ-менеджеров, 71% руководителей среднего звена, 70% HR-директоров и 69% рядовых HR-специалистов. Работодатели осознают, что высокая нагрузка и эмоциональное напряжение негативно сказываются на вовлеченности и эффективности сотрудников, что, в свою очередь, отражается на их вкладе в результаты работы», — сообщила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

