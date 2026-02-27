Рязань
Эксперты объяснили, почему в Рязани услуги ЖКХ в новостройках могут быть дешевле, чем во «вторичке»

Эксперты объяснили, почему в Рязани услуги ЖКХ в новостройках могут быть дешевле, чем во «вторичке». Об этом сообщает пресс-служба компании «Мармакс».

Отмечается, что тема коммунальных платежей остается одной из самых обсуждаемых при выборе квартиры в Рязани. Новостройки, особенно в сегменте бизнес-класса, часто считают более затратными в эксплуатации, тогда как вторичный фонд воспринимается как привычный и предсказуемый вариант. Однако сопоставление реальных квитанций за один и тот же период показывает, что структура расходов в этих домах может отличаться сильнее, чем ожидается.

Для сравнения использованы две платежные квитанции за зиму 2025-2026 годов. Оба примера относятся к городским домам в Рязани с сопоставимыми условиями эксплуатации. Площади квартир близки — 62 кв. м в доме на вторичном рынке и 60 кв. м в новом, поэтому такие данные можно считать показательными для городской ситуации.

В одном случае — в доме вторичного фонда — сумма коммунальных платежей за месяц составила порядка 10,8 тыс. руб. В новом МКД — около 8,4 тыс. руб. Разница в 2,4 тыс. рублей (почти 30%) — весьма ощутима для квартир с сопоставимой площадью.

По словам экспертов, в старых домах значительную часть платежей формируют расходы на отопление и горячую воду. Изношенные инженерные сети, более слабая теплоизоляция и отсутствие современных приборов учета приводят к тому, что в холодный период начисления растут быстрее. Со временем добавляются и другие затраты — на ремонт подъездов, фасадов, лифтов и общедомовых систем, которые не всегда равномерно распределяются по месяцам.

В новых домах подход к эксплуатации устроен иначе. В квитанции сразу отражена плата за управление и сервис: охрана, видеонаблюдение, обслуживание территории и общих зон. Эти расходы прозрачны и понятны. При этом за счет энергоэффективных решений, современных систем учёта и более стабильной работы инженерных систем общая сумма коммунальных платежей оказывается ниже, даже с учетом сервисной составляющей.

«Когда говорят о высокой коммуналке в новостройках, чаще всего имеют в виду сам факт наличия дополнительных сервисов. Но ключевую роль играют инженерные решения и система эксплуатации. Современные дома позволяют держать базовые коммунальные расходы под контролем», — отмечают в пресс-службе «Мармакс».

В качестве примера такого подхода можно привести дом «Достояние на Чапаева» девелоперской компании «Мармакс». В доме применяются энергоэффективные технологии, современные приборы учета и прозрачная модель управления. Это напрямую отражается на размере ежемесячных платежей и делает их более прогнозируемыми для собственников.

Отмечается, что со временем вопрос коммунальных расходов все чаще выходит за рамки сравнения одной цифры в квитанции. Для многих важнее видеть устойчивую и понятную картину затрат на годы вперед. В этом смысле новые дома все чаще оказываются в более выгодной позиции по сравнению со старым фондом.

«Сегодня при оценке коммунальных расходов все чаще смотрят не только на итоговую сумму, но и на то, за счет чего она формируется. В этом смысле современные дома дают больше прозрачности и предсказуемости», — отмечает Константин Денисов.