Эксперт ВОЗ предложил убрать протеин с полок магазинов

Протеин как пищевая добавка для спортивного питания должен регулироваться как препарат, влияющий на здоровье человека. Об этом «Абзацу» заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья и профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
По его словам, протеин следует продавать в аптеках и использовать под контролем специалистов. Массовое потребление таких добавок вне спорта связано с маркетингом, не имеющим научного обоснования.
Демин добавил, что избыток протеина может представлять риски, особенно для людей с хроническими заболеваниями или склонностью к аллергии. По оценке специалиста, до половины продаваемого товара может не соответствовать заявленному составу, а реклама формирует ложные ожидания быстрого похудения и улучшения формы.
Эксперт отметил, что протеин — это концентрированный белок, и употреблять его людям, не связанным с профессиональным спортом, нежелательно.