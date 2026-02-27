Десятки рязанцев остались без холодной воды

До 16:00 27 февраля холодной воды не будет в селе Дядьково Рязанского района по адресам: 1-й Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53; 2-й Газетный переулок, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корпус 1, 23 корпус 1, 24, 24а, 33, 35, 37; Садовая, дома №№ 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51.

Несколько рязанских улиц остались без холодной воды в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

До 16:00 27 февраля холодной воды не будет в селе Дядьково Рязанского района по адресам: