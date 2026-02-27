Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
473
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 030
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
580
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 220
Десятки рязанцев остались без холодной воды
Несколько рязанских улиц остались без холодной воды в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

До 16:00 27 февраля холодной воды не будет в селе Дядьково Рязанского района по адресам:

  • 1-й Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;
  • 2-й Газетный переулок, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корпус 1, 23 корпус 1, 24, 24а, 33, 35, 37;
  • Садовая, дома №№ 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;
  • Центральная, дома №№ 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132 корп.1, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 152а, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 164а, 166, 168;
  • Юбилейная, дом № 15 (Дядьковский детский сад).