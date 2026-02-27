«Дерзкий» рязанец угрожал продавщице и украл бутылку водки

Продавщица продуктового магазина рассказала, что мужчина похитил с витрины литровую бутылку водки. «Злоумышленник действовал дерзко и не скрывал своих намерений. Он засунул бутылку за пояс и, угрожая побить продавщицу, если она встанет у него пути, вышел за дверь», — говорится в сообщении. Полицейские по описанию внешности узнали 45-летнего жителя села и разыскали его в квартире местного жителя. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до четырех лет тюрьмы.

В селе Грязное Михайловского района мужчина украл бутылку водки. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе УМВД по региону.

Продавщица продуктового магазина рассказала, что мужчина похитил с витрины литровую бутылку водки.

«Злоумышленник действовал дерзко и не скрывал своих намерений. Он засунул бутылку за пояс и, угрожая побить продавщицу, если она встанет у него пути, вышел за дверь», — говорится в сообщении.

Полицейские по описанию внешности узнали 45-летнего жителя села и разыскали его в квартире местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до четырех лет тюрьмы.