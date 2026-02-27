Более 15 тысяч рязанцев могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.
Выплату назначают мужчинам, которым исполнилось 64 года, и женщинам, достигшим возраста 59 лет. Страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Также нужно иметь 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Выплата складывается из двух составляющих. Первая — фиксированная выплата, которая в 2026 году установлена в размере 9 584 рубля. Вторая часть рассчитывается как произведение суммы накопленных ИПК на стоимость одного коэффициента, которая составляет 156,76 рубля.
Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно дистанционно через портал «Госуслуг», при визите в клиентскую службу отделения СФР, в МФЦ, а также через работодателя.
Помимо тех, кто в 2026 году выйдет на пенсию на общих основаниях, досрочно ее назначить могут:
- людям с продолжительным трудовым стажем (37 лет для женщин и 42 года для мужчин);
- многодетным матерям;
- одному из родителей инвалида с детства;
- специалистам, занятым на производствах с вредными и опасными условиями труда (горняки, работники металлургии, железнодорожники, сотрудники МЧС, геологи, водители общественного транспорта и прочие, при наличии права на досрочную пенсию).