Выплату назначают мужчинам, которым исполнилось 64 года, и женщинам, достигшим возраста 59 лет. Страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Также нужно иметь 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Выплата складывается из двух составляющих. Первая — фиксированная выплата, которая в 2026 году установлена в размере 9 584 рубля. Вторая часть рассчитывается как произведение суммы накопленных ИПК на стоимость одного коэффициента, которая составляет 156,76 рубля. Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста.

Более 15 тысяч рязанцев могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Выплату назначают мужчинам, которым исполнилось 64 года, и женщинам, достигшим возраста 59 лет. Страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Также нужно иметь 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Выплата складывается из двух составляющих. Первая — фиксированная выплата, которая в 2026 году установлена в размере 9 584 рубля. Вторая часть рассчитывается как произведение суммы накопленных ИПК на стоимость одного коэффициента, которая составляет 156,76 рубля.

Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно дистанционно через портал «Госуслуг», при визите в клиентскую службу отделения СФР, в МФЦ, а также через работодателя.

Помимо тех, кто в 2026 году выйдет на пенсию на общих основаниях, досрочно ее назначить могут:

  • людям с продолжительным трудовым стажем (37 лет для женщин и 42 года для мужчин);
  • многодетным матерям;
  • одному из родителей инвалида с детства;
  • специалистам, занятым на производствах с вредными и опасными условиями труда (горняки, работники металлургии, железнодорожники, сотрудники МЧС, геологи, водители общественного транспорта и прочие, при наличии права на досрочную пенсию).