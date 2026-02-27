Более 15 тысяч рязанцев могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году

Выплату назначают мужчинам, которым исполнилось 64 года, и женщинам, достигшим возраста 59 лет. Страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Также нужно иметь 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Выплата складывается из двух составляющих. Первая — фиксированная выплата, которая в 2026 году установлена в размере 9 584 рубля. Вторая часть рассчитывается как произведение суммы накопленных ИПК на стоимость одного коэффициента, которая составляет 156,76 рубля. Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста.