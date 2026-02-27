Более 10 рязанцев за сутки оштрафовали за перевозку детей без кресла или удерживающего устройства

Отмечается, что в ходе рейда 26 февраля на водителей были составлены административные материалы. «Родители должны позаботиться о безопасности своих детей в автомобиле, при этом необходимо грамотно подойти к выбору детского удерживающего устройства и фиксации ребенка в нем», — говорится в сообщении ГАИ.

