АСТ сняли с продажи роман Владимира Сорокина «Голубое сало»

«Роман Владимира Сорокина „Голубое сало“ снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Роман Сорокина, вызвавший бурные обсуждения, вышел в 1999 году. Его называли порнографией, критиковали за безвкусицу. Книга даже подвергалась публичному сожжению.