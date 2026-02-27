АСТ сняли с продажи роман Владимира Сорокина «Голубое сало»
«Роман Владимира Сорокина „Голубое сало“ снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Роман Сорокина, вызвавший бурные обсуждения, вышел в 1999 году. Его называли порнографией, критиковали за безвкусицу. Книга даже подвергалась публичному сожжению.
Фото: соцсети Владимира Сорокина.