Жители села Дядьково пожаловались на разбитую дорогу

В селе Дядьково Рязанской области местные жители пожаловались на состояние дороги на улице Центральной и в направлении ЖК Viva. Сообщение опубликовали в группе «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».

По словам автора поста, проезжая часть покрыта ямами, из-за чего движение затруднено.

«Ездить невозможно», — отметил местный житель.

Он также добавил, что обращения с просьбой отремонтировать покрытие направляют уже не впервые.