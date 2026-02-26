Жители рязанского села пожаловались на бродячих лошадей

Отмечается, что около 30 лошадей свободно бродят по селам Аксельмеево и Темешево Шацкого округа. «Они находятся на подножном корму, попрошайничают у магазинов, у домов, бегают по помойкам, как бездомные собаки… Просто в голове не укладывается, что лошади могут быть бродячие. И это при том, что у них есть хозяин! А сколько из этих бедолаг доживёт до лета? Сколько их каждый год гибнет в оврагах от голода?» — рассказала местная жительница. Отмечается, что на многочисленные жалобы жителей хозяин животных не обращает никакого внимания.

