ВС России нанесли массированный удар о объектам ВПК Украины
Отмечается, что удар нанесен высокоточным оружием. Поражены предприятия ВПК, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы. За сутки российские средства ПВО сбили 136 украинских БПЛА самолетного типа. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих.
ВС России нанесли массированный удар о объектам ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что удар нанесен высокоточным оружием. Поражены предприятия ВПК, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы.
За сутки российские средства ПВО сбили 136 украинских БПЛА самолетного типа. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих.