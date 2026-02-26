В Солотче установят мемориальную доску рязанцу, погибшему в ходе СВО
Комитет по социальным вопросам Рязанской городской думы поддержал инициативу ТОС «Солотча» об установке мемориальной доски Алексею Пыленку. Об этом сообщает пресс-служба общественного самоуправления.
Алексей Петрович проживал на улице Мещерской, дом 16, корпус 2. В 2024 году он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Указом президента Алексей Пыленок посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на Солотчинском кладбище.