В Рязанской области задержали мужчину, размахивавшего игрушечным пистолетом

В селе Гребнево Старожиловского района полиция задержала 22-летнего мужчину, который подозревается в хулиганстве. Об этом написала пресс-служба ведомства. Жители сообщили, что он в лыжной маске размахивал предметом, похожим на пистолет, и пытался проникнуть в дом. По данным полиции, мужчина приехал в село в гости и после употребления алкоголя решил напугать человека, который, по его мнению, обидел знакомых. Он взял игрушечный пистолет с шариками и пошел к дому обидчика. Находясь на улице, он повредил дверь и попытался залезть через окно. Соседи испугались и вызвали полицию. Злоумышленника быстро нашли и задержали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство.

