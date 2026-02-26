Рязань
В Рязанской области задержали мужчину, размахивавшего игрушечным пистолетом
