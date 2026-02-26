В Рязанской области владельцы свалки нанесли ущерб почве на 1,6 млн рублей

Специалисты выяснили, что полигон твердых бытовых отходов, расположенный вблизи Сапожка эксплуатируется с нарушениями. Отходы размещали за границами полигона и причинили вред почве в размере более 1,6 млн руб. Природоохранный прокурор обратился в суд. Организацию, которая эксплуатирует объект, обязали возместить вред почве в размере более 1,6 млн руб., а также оборудовать объект размещения отходов в соответствии с требованиями федерального законодательства.

