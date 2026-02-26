В Рязанской области заработал социальный автопоезд «Забота и здоровье»

В селе Незнаново Кораблинского округа медики провели выездной прием. За день осмотрели более ста человек, включая 15 детей, и провели консультации. Трое пациентов госпитализированы для дальнейшего лечения. Вместе с врачами прием вели эксперты семейного МФЦ. Там же посетители смогли получить консультации по социальным пособиям, пенсионному обеспечению и мерам поддержки для участников СВО и их близких.

«Очень эффективный формат работы. Не все жители имеют возможность лично доехать до областной медицинской организации, чтобы пройти полное обследование. Для них это возможность получить современную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Этот социальный проект показал свою эффективность, в том числе и в своевременном выявлении серьезных заболеваний у людей», — отметил губернатор Павел Малков.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.