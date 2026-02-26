Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 76.47 -0.16 26/02
ЦБ EUR 90.32 -0.26 26/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 13:55
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
382
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
973
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
548
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области заработал социальный автопоезд «Забота и здоровье»
В селе Незнаново Кораблинского округа медики провели выездной прием. За день осмотрели более ста человек, включая 15 детей, и провели консультации. Трое пациентов госпитализированы для дальнейшего лечения. Вместе с врачами прием вели эксперты семейного МФЦ. Там же посетители смогли получить консультации по социальным пособиям, пенсионному обеспечению и мерам поддержки для участников СВО и их близких.

В Рязанской области заработал социальный автопоезд «Забота и здоровье». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

В селе Незнаново Кораблинского округа медики провели выездной прием. За день осмотрели более ста человек, включая 15 детей, и провели консультации. Трое пациентов госпитализированы для дальнейшего лечения.

«Очень эффективный формат работы. Не все жители имеют возможность лично доехать до областной медицинской организации, чтобы пройти полное обследование. Для них это возможность получить современную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах. Этот социальный проект показал свою эффективность, в том числе и в своевременном выявлении серьезных заболеваний у людей», — отметил губернатор Павел Малков.

Вместе с врачами прием вели эксперты семейного МФЦ. Там же посетители смогли получить консультации по социальным пособиям, пенсионному обеспечению и мерам поддержки для участников СВО и их близких.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.