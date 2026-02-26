Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
378
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
971
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
546
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 141
В Рязанской области отключат холодную воду
В четверг, 26 февраля, в Спасске с 11:00 до 17:00 не будет воды по улицам: Маяковского, Ленина, Свердлова, Войкова, Набережная, Парижской Коммуны. Отмечается, что плановые работы будет проводить бригада МКП «Водосток Спасского муниципального округа».

В Рязанской области отключат холодное водоснабжение. Об этом пишут «Спасские вести».

В четверг, 26 февраля, в Спасске с 11:00 до 17:00 не будет воды по улицам:

  • Маяковского,
  • Ленина,
  • Свердлова,
  • Войкова,
  • Набережная,
  • Парижской Коммуны.

Отмечается, что плановые работы будет проводить бригада МКП «Водосток Спасского муниципального округа».