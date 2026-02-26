В Рязанской области отключат холодную воду
В четверг, 26 февраля, в Спасске с 11:00 до 17:00 не будет воды по улицам: Маяковского, Ленина, Свердлова, Войкова, Набережная, Парижской Коммуны. Отмечается, что плановые работы будет проводить бригада МКП «Водосток Спасского муниципального округа».
