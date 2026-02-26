В Рязанской области частично обрушилась крыша здания

Инцидент произошел 26 февраля в Клепиковском округе. Информация о частичном обрушении крыши поступила в 13:30. На месте происшествия работают восемь человек и три спецавтомобиля. Погибших и пострадавших нет.