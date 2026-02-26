В Рязани восстановили электроэнергию
Как сообщается, в 10:51 бригада АО «РГРЭС» восстановила электроснабжению. Ранее в 09:40 в результате повреждения кабельной линии 6 кВ пропал свет на улицам: Грибоедова, Грибоедова проезд, Есенина, Лермонтова, Фирсова, Затинная, Фурманова, Урицкого, Электрозаводская, Новая, Горького, Циолковского, Театральная площадь, Ленина.
