В Рязани сбили 69-летнюю женщину
ДТП произошло 25 февраля, примерно в 14:15, около дома № 16, корпус 1, по улице Зубковой. По предварительной информации полицейских, 33-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил 69-летнюю женщину. Пешеход получила травмы, ее доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
