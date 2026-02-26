В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво

«Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 „Пиво. Общие технические условия“, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — говорится в сообщении.

Росстандарт анонсировал введение нового ГОСТа на пиво с 1 января 2027 года для защиты потребителей и установления четких правил для производителей. Об этом сообщили РИА Новости.

«Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 „Пиво. Общие технические условия“, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что прежний стандарт на пиво не соответствовал ФЗ № 171, требующему определять пиво как алкогольную продукцию с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих компонентов. Отмечается, что старый ГОСТ описывал пиво как пенистый напиток из солода, хмеля, воды и других ингредиентов, что допускало широкий диапазон составов и приводило к правовым противоречиям. Новый ГОСТ Р 72295-2025 охватывает все виды пива, кроме специального.