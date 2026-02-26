Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 18:25
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
408
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
980
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
554
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 167
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво
«Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 „Пиво. Общие технические условия“, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — говорится в сообщении.

Росстандарт анонсировал введение нового ГОСТа на пиво с 1 января 2027 года для защиты потребителей и установления четких правил для производителей. Об этом сообщили РИА Новости.

«Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 „Пиво. Общие технические условия“, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что прежний стандарт на пиво не соответствовал ФЗ № 171, требующему определять пиво как алкогольную продукцию с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих компонентов. Отмечается, что старый ГОСТ описывал пиво как пенистый напиток из солода, хмеля, воды и других ингредиентов, что допускало широкий диапазон составов и приводило к правовым противоречиям. Новый ГОСТ Р 72295-2025 охватывает все виды пива, кроме специального.