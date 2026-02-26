В России утвердят списки художественных произведений для детсадов

Министерство просвещения России намерено утвердить списки музыкальных и художественных произведений, предназначенных для детских садов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра Сергея Кравцова. «Мы обновим и сделаем обязательными перечни музыкальных и художественных произведений, а также произведений искусства и художественной литературы для прослушивания и анимационных фильмов," - отметил он во время торжественного открытия Года дошкольного образования.

