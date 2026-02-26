В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

В России в список жизненно необходимых лекарств добавили восемь новых препаратов, в том числе отечественное средство «Гофликицепт», которое лечит перикардит. Об этом пишет РИА Новости. Также в список вошли лекарства для лечения рака пищевода и носоглотки, а также препарат «Пэгфилграстим», который помогает при химиотерапии. В Минпромторге сообщили, что доля российских лекарств на внутреннем рынке уже превышает 63%, а в госзакупках — 80%. Министерство планирует увеличить производство средств реабилитации в два раза и расширить российское представительство за границей.

