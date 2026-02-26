Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
385
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
974
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
548
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 149
В России появится вакцина от аллергии на пыльцу амброзии
В России появится вакцина от аллергии на пыльцу амброзии. Об этом 26 февраля рассказал директор государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов, передало РИА Новости.

По его словам, вакцину уже начали разрабатывать. Сейчас она проходит доклинические исследования.

«На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны», — заявил Муса Хаитов.

Ранее стало известно, что ФМБА зарегистрирует вакцину от аллергии на пыльцу березы в 2026 году.