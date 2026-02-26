В России появится вакцина от аллергии на пыльцу амброзии

Об этом 26 февраля рассказал директор государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов, передало РИА Новости. По его словам, вакцину уже начали разрабатывать. Сейчас она проходит доклинические исследования. «На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны», — сказал Хаитов. Ранее стало известно, что ФМБА зарегистрирует вакцину от аллергии на пыльцу березы в 2026 году.

