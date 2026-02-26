В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -10 градусов

В пятницу, 27 февраля, в регионе будет облачно, ночью с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -10, -5°С, днем поднимется до -4, 1 °C.