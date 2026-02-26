В Госдуме рассказали, что россияне могут получить компенсацию за травмы в гололед

Депутат Дмитрий Свищев рассказал, что ответственность за вовремя не посыпанные дорожки несут чиновники. «Если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших… Сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей… Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки», — отметил он.

В Госдуме рассказали, что россияне могут получить компенсацию за травмы в гололед. Об этом пишет РИА Новости.

