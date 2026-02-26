Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-1°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 76.47 -0.16 26/02
ЦБ EUR 90.32 -0.26 26/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 12:25
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
378
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
971
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
545
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили законопроект о повышении компенсаций при расселении аварийного жилья и расширении прав жителей таких домов. Согласно инициативе, размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте. Это обеспечит собственникам более справедливую компенсацию для покупки нового жилья без дополнительных затрат. Миронов отметил, что текущие выплаты часто занижены и не покрывают стоимость нового жилья. Законопроект также даст переселенцам право выбирать между денежной компенсацией или новым жильем, повышая их свободу выбора в решении жилищных вопросов.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, направленный на повышение компенсаций при расселении аварийного жилья и расширение прав жителей таких домов.

По информации РИА Новости, законопроект предполагает, что размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте. Это позволит собственникам аварийных квартир получить более справедливую компенсацию, что, в свою очередь, поможет им приобрести новое жилье без дополнительных затрат.

«Существующая система компенсаций часто приводит к тому, что жители аварийных домов получают заниженные выплаты, которые не покрывают стоимость нового жилья. Наш законопроект исправляет это, основываясь на реальных рыночных ценах», — отметил Миронов.

Кроме того, новая инициатива предоставит переселенцам право выбора между денежной компенсацией и получением нового жилья. «Мы считаем, что граждане должны иметь возможность выбирать, как они хотят решить свою жилищную проблему», — добавил политик.