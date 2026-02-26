В Госдуме предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили законопроект о повышении компенсаций при расселении аварийного жилья и расширении прав жителей таких домов. Согласно инициативе, размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте. Это обеспечит собственникам более справедливую компенсацию для покупки нового жилья без дополнительных затрат. Миронов отметил, что текущие выплаты часто занижены и не покрывают стоимость нового жилья. Законопроект также даст переселенцам право выбирать между денежной компенсацией или новым жильем, повышая их свободу выбора в решении жилищных вопросов.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, направленный на повышение компенсаций при расселении аварийного жилья и расширение прав жителей таких домов.

По информации РИА Новости, законопроект предполагает, что размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте. Это позволит собственникам аварийных квартир получить более справедливую компенсацию, что, в свою очередь, поможет им приобрести новое жилье без дополнительных затрат.

«Существующая система компенсаций часто приводит к тому, что жители аварийных домов получают заниженные выплаты, которые не покрывают стоимость нового жилья. Наш законопроект исправляет это, основываясь на реальных рыночных ценах», — отметил Миронов.

Кроме того, новая инициатива предоставит переселенцам право выбора между денежной компенсацией и получением нового жилья. «Мы считаем, что граждане должны иметь возможность выбирать, как они хотят решить свою жилищную проблему», — добавил политик.