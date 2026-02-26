В Госдуме предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, направленный на повышение компенсаций при расселении аварийного жилья и расширение прав жителей таких домов.
По информации РИА Новости, законопроект предполагает, что размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте. Это позволит собственникам аварийных квартир получить более справедливую компенсацию, что, в свою очередь, поможет им приобрести новое жилье без дополнительных затрат.
«Существующая система компенсаций часто приводит к тому, что жители аварийных домов получают заниженные выплаты, которые не покрывают стоимость нового жилья. Наш законопроект исправляет это, основываясь на реальных рыночных ценах», — отметил Миронов.
Кроме того, новая инициатива предоставит переселенцам право выбора между денежной компенсацией и получением нового жилья. «Мы считаем, что граждане должны иметь возможность выбирать, как они хотят решить свою жилищную проблему», — добавил политик.