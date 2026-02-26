В депо под Рязанью поступили четыре грузовых электровоза

В депо Рыбное поступили четыре локомотива повышенной мощности 3ЭС6 «Синара». Об этом сообщили 26 февраля в соцсетях МЖД. «Машины пришли на смену тяговому подвижному составу серии ВЛ. Современные электровозы предназначены для вождения грузовых составов повышенного веса, что позволит увеличить провозную способность наиболее загруженных участков магистрали», — говорится в сообщении. В МЖД добавили, что у этих машин увеличена производительность, снижен расход электроэнергии, сокращена трудоемкость ремонта.