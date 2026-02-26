В центре Рязани произошло ДТП — на месте собирается пробка
Авария произошла на улице Право-Лыбедской, 27, там столкнулись две иномарки. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
В центре Рязани произошло ДТП — на месте собирается пробка. Очевидцем аварии стало RZN. info.
Авария произошла на улице Право-Лыбесдкой, 27, там столкнулись две иномарки. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.