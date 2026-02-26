У 5 рязанцев нашли рак во время диспансеризации

С 12 января по 25 февраля диспансеризацию прошли 2 384 человека. На второй этап направлены 950 человек, профилактический осмотр прошли 354 человека Троих пациентов госпитализировали с анемией тяжелой степени и нарушением сердечного ритма. Также во время диспансеризации у 5 рязанцев обнаружили онкологию. Самой частой онкологией у пациентов стал рак легкого.